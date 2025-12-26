Spectacle Tu peux en LSF Azay-le-Ferron

Spectacle Tu peux en LSF

2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Spectacle de conte orale et gestuel par Céline Chenouf.Familles

Que tu sois petit, que tu aies peur ou que tu penses ne pas être capable, le spectacle est fait pour toi car peu importe qui tu es, tu peux tout faire . Spectacle autour de la nature et des animaux pour créer de l’imaginaire et du rêve, pour voir s’identifier au personnage et savoir que l’on est capable de tout. .

2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azayleferron@orange.fr

