Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27 2026-02-28

Après 45 ans de mariage. Claudine et Michel ont autant de difficultés à se supporter qu’à se séparer. Pourtant, rien ne va plus. Toutes les vacheries sont permises. La retraite n’est plus paisible du tout…Pour améliorer leurs fins de mois, ils décident de louer une chambre à Tabata, une jeune étudiante qui, telle une tornade, va chambouler leur train train… Jusqu’à les faire dérailler grave ! .

Une comédie comicogenerationnelle ! Avec Cédric Clodic, Fabrice Blind et Jade Brun.

De Fabrice Blind et Christelle RizzutoTout public

+33 9 74 13 21 22 Cameocomedie.info@gmail.com

English :

After 45 years of marriage. Claudine and Michel have as much difficulty putting up with each other as they do separating. But nothing’s going right. All the dirty tricks are allowed. To make ends meet, they decide to rent a room to Tabata, a young student who, like a tornado, is going to turn their lives upside down? Like a tornado, she’s going to throw them off the rails!

A comic-generational comedy! With Cédric Clodic, Fabrice Blind and Jade Brun.

By Fabrice Blind and Christelle Rizzuto

