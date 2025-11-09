Spectacle « Tu te souviens ? »

De vieux amis trient des photos et des documents de leur passé à Caen. L’arrivée d’un petit-fils est l’occasion d’évoquer leur ville transfigurée depuis la guerre et de faire revivre, par les images, les chansons et le théâtre, les souvenirs de leur génération. nous tendrait en nous murmurant.

Le spectacle a été écrit en grande partie à partir d’entretiens réalisés en 2024.

COMPAGNIE HERBES FOLLES:

Chantal Charpentier, Claire Gervais,

Baptiste Holé, Alain Leclercq,

Annick Lemois, Françoise Maugé,

Jean Quinette, Claudine Tenret • jeu

David Hostein • mise en scène .

English : Spectacle « Tu te souviens ? »

Old friends sort through photos and documents from their Caen past. The arrival of a grandson is an opportunity to evoke their city, which has been transformed since the war, and to revive the memories of their generation through images, song and theater.

German : Spectacle « Tu te souviens ? »

Alte Freunde sortieren Fotos und Dokumente aus ihrer Vergangenheit in Caen. Die Ankunft eines Enkels ist die Gelegenheit, sich an ihre seit dem Krieg verklärte Stadt zu erinnern und mit Bildern, Liedern und Theaterstücken die Erinnerungen ihrer Generation wieder aufleben zu lassen. würde uns flüsternd entgegenstrecken.

Italiano :

A Caen, dei vecchi amici cercano tra le foto e i documenti del loro passato. L’arrivo di un nipote è l’occasione per rievocare la loro città, trasformata dalla guerra, e per far rivivere i ricordi della loro generazione attraverso immagini, canzoni e teatro.

Espanol :

Viejos amigos revisan fotos y documentos de su pasado en Caen. La llegada de un nieto es una oportunidad para evocar su ciudad, transformada desde la guerra, y revivir los recuerdos de su generación a través de imágenes, canciones y teatro.

