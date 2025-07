Spectacle Tubes des années 80 Réville

Spectacle Tubes des années 80 Réville samedi 26 juillet 2025.

Spectacle Tubes des années 80

rue de la gare Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 21:00:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Spectacle gratuit Les tubes des années 80.

Restauration sur place à partir de 19h30.

Organisé par le comité des fêtes.

Spectacle gratuit Les tubes des années 80.

Restauration sur place à partir de 19h30.

Organisé par le comité des fêtes. .

rue de la gare Réville 50760 Manche Normandie

English : Spectacle Tubes des années 80

Free show: Hits of the 80s.

Catering on site from 7.30pm.

Organized by the Comité des fêtes.

German :

Kostenlose Aufführung Die Hits der 80er Jahre.

Verpflegung vor Ort ab 19:30 Uhr.

Organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

Spettacolo gratuito: Hit degli anni ’80.

Catering in loco dalle 19.30.

Organizzato dal Comitato delle feste.

Espanol :

Espectáculo gratuito: Éxitos de los 80.

Catering in situ a partir de las 19.30 h.

Organizado por el Comité des fêtes.

L’événement Spectacle Tubes des années 80 Réville a été mis à jour le 2025-07-04 par OT Cotentin Le Val de Saire