Spectacle TUTTI FRUTTI…ET PEAU DE BANANE Salle des fêtes Sainte-Radegonde

Spectacle TUTTI FRUTTI…ET PEAU DE BANANE

Tarif : 6 EUR

Date : 2026-01-24 16:30:00

2026-01-24

TUTTI FRUTTI ET PEAU DE BANANE, contes et chanson française. Compagnie À Tirelarigot

• Durée 1 h 00

• Spectacle familial, pour tous.

Comment les fruits sont-ils arrivés sur Terre ? C’est toute une histoire ! Et ça tombe bien Christine et Estelle adorent les histoires, elles adorent les raconter et les chanter !

Accompagnées par l’accordéon et la clarinette, elles vont s’en donner à cœur joie pour croquer dans les contes et vous mettre l’eau à la bouche !

-Les contes Un arbre qui donne tous les fruits du monde, un roi qui retrouve la joie grâce à une pomme, un Petit Vieux qui rapporte à sa Petite Vieille un sac rempli de pommes pourries … Et d’autres histoires sucrées…

-La musique Accordéon, clarinette basse et percussions accompagnent ces histoires… Sans oublier des chansons, à savourer, et même à reprendre avec délectation. Tutti Frutti et Peaux de banane s’adresse à toutes et tous et dure 55 mn.

Un bijou de spectacle musical, de contes et d’humour !

Avec Estelle Bernigal et Christine Laveder

Réservation fortement conseillée, nombre de places limité !

Renseignements et réservations communauté de communes Entre Arroux, Loire et Somme au 03-85-85-84-47 ou culture@cceals.fr .

Salle des fêtes Le bourg Sainte-Radegonde 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 84 47 amottin@cceals.fr

