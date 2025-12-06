Spectacle « Two men chauds » Place du Docteur Dufau Léon

Spectacle « Two men chauds » Place du Docteur Dufau Léon samedi 6 décembre 2025.

Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

RV doit monter sur scène demain pour son célèbre duo de magie, mais son partenaire lui fait faux bond au dernier moment. Afin d’assurer la prestation, il se trouve obligé de partager la scène avec un stagiaire envoyé par pôle emploi Alex, un énergumène un peu trop à l’aise et pour le moins envahissant.

​Le duo de magie va se transformer en combat désespéré pour sauver le spectacle…

Un show unique avec de grandes illusions, beaucoup d’autodérision, et la participation du public !

L’humour et la magie sont les maîtres mots de ce spectacle original, interactif et familial. Vous y retrouverez de la magie, du mentalisme et des grandes illusions pour toute la famille. .

Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 20 00 centreculturel@leon.fr

