Spectacle Ukulélé Vélo Tour – Nancy, 17 mai 2025 15:30, Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Spectacle Ukulélé Vélo Tour 126 bis rue Saint-Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-17 15:30:00

fin : 2025-05-18 16:30:00

Date(s) :

2025-05-17

2025-05-18

Le printemps 2025, c’est la tournée à vélo de la Moselle aux Alpes maritimes du Ukulélé Vélo Tour !

Olivier Herrmann, musicien, équipe son vélo pour un bon mois de tournée entre Nancy et Forcalquier 1500 km de petites routes, des nuits en bivouac dans la nature, et une douzaine de spectacles dans les médiathèques et les théâtres.

Ukulélé Vélo Tour est un spectacle en immersion dans le voyage à vélo, comme un art de vivre partagé avec le public.

Le musicien sinue de salle en salle à bicyclette, en installant son campement près d’un étang, au bout du champ, ou au pied du rayon BD de la médiathèque.

Il y raconte son périple et joue ses chansons, avec la joie simple de celui qui a bien pédalé.

L’aventure au coin d’un bois, des sacoches pleines d’ustensiles miniatures, un temps qui s’écoule en pente douce, et voilà que nous faisons partie du voyage.

Ce soir, c’est ici qu’il pose sa tente.Tout public

12

126 bis rue Saint-Dizier

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

English :

Spring 2025 sees the Ukulele Vélo Tour cycle from the Moselle to the Alpes Maritimes!

Musician Olivier Herrmann equips his bike for a month-long tour between Nancy and Forcalquier: 1,500 km of back roads, nights bivouacked in the wilderness, and a dozen shows in media libraries and theaters.

Ukulélé Vélo Tour is a show that immerses the audience in cycling, as an art of living shared with the public.

The musician meanders from venue to venue on his bicycle, setting up camp by a pond, at the end of a field, or at the foot of a media library’s comic-book section.

He recounts his journey and plays his songs, with the simple joy of someone who has pedaled well.

Adventure at the corner of a wood, saddlebags full of miniature utensils, time gently slipping away, and now we’re part of the journey.

Tonight, he pitches his tent here.

German :

Im Frühjahr 2025 geht die Ukulele Vélo Tour mit dem Fahrrad von der Mosel bis zu den Seealpen!

Der Musiker Olivier Herrmann rüstet sein Fahrrad für eine gut einmonatige Tournee zwischen Nancy und Forcalquier aus: 1500 km auf kleinen Straßen, Nächte in Biwaks in der Natur und ein Dutzend Auftritte in Mediatheken und Theatern.

Ukulele Vélo Tour ist eine Show, bei der Sie in die Reise mit dem Fahrrad eintauchen, als eine Lebenskunst, die Sie mit dem Publikum teilen.

Der Musiker fährt mit dem Fahrrad von Saal zu Saal und schlägt sein Lager an einem Teich, am Ende eines Feldes oder am Fuße der Comic-Abteilung der Mediathek auf.

Dort erzählt er von seiner Reise und spielt seine Lieder mit der einfachen Freude dessen, der gut in die Pedale getreten ist.

Das Abenteuer in einem Waldstück, die Satteltaschen voll mit Miniaturutensilien, die Zeit vergeht wie im Flug und schon sind wir Teil der Reise.

Heute Abend schlägt er hier sein Zelt auf.

Italiano :

La primavera del 2025 vede l’Ukulele Vélo Tour pedalare dalla Mosella alle Alpi Marittime!

Il musicista Olivier Herrmann sta equipaggiando la sua bicicletta per un tour di un mese tra Nancy e Forcalquier: 1.500 km di strade secondarie, notti bivaccate in campagna e una dozzina di spettacoli in mediateche e teatri.

Ukulélé Vélo Tour è uno spettacolo che immerge il pubblico nella bicicletta come stile di vita.

Il musicista si sposta da un luogo all’altro in bicicletta, accampandosi vicino a uno stagno, alla fine di un campo o ai piedi del fumetto della mediateca.

Racconta il suo viaggio e suona le sue canzoni, con la semplice gioia di chi ha pedalato bene.

Un’avventura ai margini di un bosco, le borse piene di utensili in miniatura, il tempo che scorre dolcemente, e ora siamo parte del viaggio.

Stanotte, è qui che pianta la sua tenda.

Espanol :

En primavera de 2025, el Ukulele Vélo Tour pedaleará desde el Mosela hasta los Alpes Marítimos

El músico Olivier Herrmann equipa su bicicleta para una gira de un mes entre Nancy y Forcalquier: 1.500 km de carreteras secundarias, noches de acampada en el campo y una docena de actuaciones en mediatecas y teatros.

Ukulélé Vélo Tour es un espectáculo que sumerge al público en el ciclismo como forma de vida.

El músico va de un lugar a otro en su bicicleta, acampa junto a un estanque, al final de un campo o al pie del cómic de la mediateca.

Cuenta su viaje y toca sus canciones, con la sencilla alegría de quien ha pedaleado bien.

Una aventura al borde de un bosque, las alforjas llenas de utensilios en miniatura, el tiempo que pasa suavemente, y ahora nosotros formamos parte del viaje.

Esta noche, aquí es donde monta su tienda.

