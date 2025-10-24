Spectacle Ulysse, maudit sois-tu ! Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic Pouldreuzic
Spectacle Ulysse, maudit sois-tu ! Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic Pouldreuzic vendredi 24 octobre 2025.
Spectacle Ulysse, maudit sois-tu ! Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic Pouldreuzic Vendredi 24 octobre, 19h30 Entrée libre
Embarquez dans une Odyssée pour les yeux et les oreilles !
Avec Clémence Colin et Samuel Genin, de la Compagnie Albaricate.
Un duo clownesque qui danse les mots et signe les notes. Après dix ans de guerre à Troie, Ulysse fait voile pour retrouver son épouse Pénélope qui, pense-t-il, l’attend chez lui à Ithaque. Aimé et maudit des Dieux et des femmes, face au vaste océan, l’arrogance du guerrier est un ennemi bien pire que les cyclopes ou les sirènes.
Cette action a lieu dans le cadre de la résidence En Voyage ! de la Bigouthèque, réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden.
Spectacle ado-adultes, accessible aux personnes à mobilité réduite, en langue des signes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-24T19:30:00.000+02:00
Fin : 2025-10-24T20:30:00.000+02:00
bigoutheque@cchpb.com 0298544904
Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic Pouldreuzic Pouldreuzic 29710 Finistère