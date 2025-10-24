Spectacle Ulysse, maudit sois-tu ! Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic Pouldreuzic

Embarquez dans une Odyssée pour les yeux et les oreilles !

Avec Clémence Colin et Samuel Genin, de la Compagnie Albaricate.

Un duo clownesque qui danse les mots et signe les notes. Après dix ans de guerre à Troie, Ulysse fait voile pour retrouver son épouse Pénélope qui, pense-t-il, l’attend chez lui à Ithaque. Aimé et maudit des Dieux et des femmes, face au vaste océan, l’arrogance du guerrier est un ennemi bien pire que les cyclopes ou les sirènes.

Cette action a lieu dans le cadre de la résidence En Voyage ! de la Bigouthèque, réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden.

Spectacle ado-adultes, accessible aux personnes à mobilité réduite, en langue des signes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-24T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-24T20:30:00.000+02:00

bigoutheque@cchpb.com 0298544904

Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic Pouldreuzic Pouldreuzic 29710 Finistère