Dimanche 2025-06-08 15:00:00

Ulysse est rusé, gourmand, curieux et fort… Il voyage 10 ans pour rentrer chez lui. 1 heure de spectacle à un rythme effréné pour raconter ce beau personnage et son voyage incroyable.

Ulysse est rusé, gourmand, curieux et fort… Il croise des cyclopes, des femmes un peu folles, des sirènes pas trop féeriques et Poséidon, Dieu de la mer, qui ne l'aime pas beaucoup… Il voyage 10 ans pour rentrer chez lui. 1 heure de spectacle à un rythme effréné pour raconter ce beau personnage et son voyage incroyable.

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est

English :

Ulysses is cunning, greedy, curious and strong? He travels 10 years to return home. 1 hour of fast-paced entertainment to tell the story of this beautiful character and his incredible journey.

German :

Odysseus ist schlau, gierig, neugierig und stark? Er reist 10 Jahre lang, um nach Hause zu kommen. 1 Stunde lang wird in einem rasanten Tempo von diesem schönen Menschen und seiner unglaublichen Reise erzählt.

Italiano :

Ulisse è astuto, avido, curioso e forte? Viaggia per 10 anni per tornare a casa. 1 ora di spettacolo dal ritmo incalzante per raccontare la storia di questo bellissimo personaggio e del suo incredibile viaggio.

Espanol :

Ulises es astuto, codicioso, curioso y fuerte? Viaja 10 años para volver a casa. 1 hora de entretenimiento trepidante para contar la historia de este bello personaje y su increíble viaje.

