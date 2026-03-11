Spectacle UMUT KÖKER PARADOXE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle UMUT KÖKER PARADOXE à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-11

2026-06-10 2026-06-11

Comme il le dit lui-même

J’ai un faciès qui ne permet pas de laisser de longs silences

Avec sa longue barbe et sa présence imposante, Umut Köker détonne

dans le paysage du stand up.

Mais ne vous fiez pas à sa tête de Turc , car le trentenaire n’est pas à un Paradoxe près.

Avec sa plume acérée et son regard aussi doux, sensible et tendre qu’il n’est lucide sur le monde, il nous livre un show à la fois hilarant et poignant. .

