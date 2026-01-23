Spectacle Un ado peut en cacher un autre La Comédie de Metz Metz

Spectacle Un ado peut en cacher un autre

Marina vit seule. Enfin presque seule. Elle est accompagnée de Sandro, son seul et unique enfant qui entre dans l’adolescence.

Accompagnée oui, parce qu’on ne peut pas vraiment dire que ces deux-là vivent ensemble vu qu’ils sont dans deux réalités parallèles. Marina a du mal avec ce gamin. Tout ce qu’il regarde, tout ce qu’il écoute, tout ce qui l’intéresse lui semble incohérent et sans intérêt. Les ados n’étaient pas comme ça de son temps.

Selon elle, ils étaient bien plus raisonnables et sérieux…Sauf qu’un jour Sandro est projeté de l’autre côté du miroir. Il se retrouve au début des années 90, avec sa mère… Redevenue adolescente.

Et elle était loin d’être si raisonnable qu’elle le disait… Attention toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existés serait purement fortuites.

Auteur Julien Sigalas

Mise en scène Irina Gueorguiev

Comédiens Cécile Bonensea, Jean Goltier.Tout public

English :

Marina lives alone. Well, almost alone. She is accompanied by Sandro, her one and only child, who is entering adolescence.

Accompanied, yes, because you can’t really say that these two live together, since they’re in two parallel realities. Marina has a hard time with this kid. Everything he looks at, everything he listens to, everything he’s interested in seems incoherent and pointless. Teenagers weren’t like that in her day.

According to her, they were much more reasonable and serious… Except that one day Sandro is thrown through the looking glass. He finds himself back in the early 90s, with his mother… Now a teenager again.

And she wasn’t nearly as sensible as she said she was… Please note that any resemblance to existing or former characters is purely coincidental.

Author: Julien Sigalas

Director: Irina Gueorguiev

Actors Cécile Bonensea, Jean Goltier.

