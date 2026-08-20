Spectacle « Un air, un arbre, une histoire », Bibliothèque municipale, Goetzenbruck
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Goetzenbruck
Informations pratiques
Spectacle « Un air, un arbre, une histoire » Vendredi 2 octobre, 16h30 Bibliothèque municipale Moselle
Nombre de places limité, sur inscrption
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00
Et si les arbres avaient des histoires à nous raconter ? Julie Ory vous invite à une balade contée, accompagnée de son violoncelle. Entre musique, poésie et contes, laissez-vous emporter dans un univers où les arbres révèlent leurs secrets.
Départ de la bibliothèque (repli à la bibliothèque en cas de pluie)
Spectacle financé par la Communauté de Communes du Pays de Bitche en partenariat avec le Foyer Rural
Bibliothèque municipale 4 rue des écoles 57620 Goetzenbruck Goetzenbruck 57620 Moselle Grand Est 0372292808 https://www.bibliotheque-goetzenbruck.fr/
Biblis en folie 2026
©Julie Ory