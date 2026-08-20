Spectacle « Un air, un arbre, une histoire », Bibliothèque municipale, Goetzenbruck

Informations pratiques

Spectacle « Un air, un arbre, une histoire » Vendredi 2 octobre, 16h30 Bibliothèque municipale Moselle

Nombre de places limité, sur inscrption

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00

Et si les arbres avaient des histoires à nous raconter ? Julie Ory vous invite à une balade contée, accompagnée de son violoncelle. Entre musique, poésie et contes, laissez-vous emporter dans un univers où les arbres révèlent leurs secrets.

Départ de la bibliothèque (repli à la bibliothèque en cas de pluie)

Spectacle financé par la Communauté de Communes du Pays de Bitche en partenariat avec le Foyer Rural

Bibliothèque municipale 4 rue des écoles 57620 Goetzenbruck Goetzenbruck 57620 Moselle Grand Est 0372292808 https://www.bibliotheque-goetzenbruck.fr/

Biblis en folie 2026

©Julie Ory