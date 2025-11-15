Spectacle « Un amour impossible » médiathèque de Moulins Lille

Spectacle « Un amour impossible » Samedi 15 novembre 2025, 16h00 médiathèque de Moulins Lille

Spectacle « Un amour impossible » Samedi 15 novembre, 16h00 médiathèque de Moulins Nord

Entrée libre

Début : 2025-11-15T16:00:00 – 2025-11-15T17:00:00

L’équipe de la Médiathèque de Lille-Sud. Venez découvrir une histoire pleine de saveurs et d’émotions avec notre spectacle « Le Loup Italien qui fait des Pizzas »

Suivez les aventures d’un loup pas comme les autres, prêt à tout pour conquérir l’amour… même si tout semble impossible !

Spectacle de marionnettes crée par l’équipe jeunesse de la médiathèque de Lille Sud Un conte drôle et tendre, idéale pour toute la famille.

médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 93 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille

Spectacle de marionnettes

BML