Spectacle Un Chou en Hiver

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit sans inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Plongez dans la magie de l’hiver ! Un spectacle tendre et poétique, accessible dès 6 mois, à partager en famille.

Au cœur de l’hiver, après la dernière récolte au potager, deux jardinières rentrent se mettre au chaud dans leur maisonnette. Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres elles s’affairent, décorent et cuisinent pour leur petite fête en tête à tête.

L’heure est aux douces lumières de l’hiver et aux gourmandises. Elles vont bien vite se rendre compte qu’elles ne sont pas les seules habitantes de leur petit nid douillet …

Spectacle jeune public pour les enfants à partir de 6 mois et pour le plaisir de toute la famille.

Entrée gratuite, sans inscription .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 31 75 mediatheque@cc-saintaffricain.fr

English :

Immerse yourself in the magic of winter! A tender, poetic show, accessible from 6 months, to share with the whole family.

L’événement Spectacle Un Chou en Hiver Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)