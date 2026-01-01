Spectacle Un cœur à prendre Pontarlier

Spectacle Un cœur à prendre

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 22:30:00

2026-02-07 2026-02-08

Organisée par la MJC des Capucins-Centre Berlioz.

Une comédie intimiste qui vous fera voyager dans la loge d’une concierge où se déroulent des vies ! Rire et réfléchir…Nous vous attendons nombreux ! A partir de 10 ans…n’hésitez pas à réserver ! .

Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 95 83 79 theatrepicure@yahoo.fr

English : Spectacle Un cœur à prendre

