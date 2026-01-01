Spectacle Un cœur à prendre Pontarlier
Spectacle Un cœur à prendre Pontarlier samedi 7 février 2026.
Spectacle Un cœur à prendre
Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07 22:30:00
2026-02-07 2026-02-08
Organisée par la MJC des Capucins-Centre Berlioz.
Une comédie intimiste qui vous fera voyager dans la loge d’une concierge où se déroulent des vies ! Rire et réfléchir…Nous vous attendons nombreux ! A partir de 10 ans…n’hésitez pas à réserver ! .
Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 95 83 79 theatrepicure@yahoo.fr
