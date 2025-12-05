Spectacle Un coffre dans le salon Segré Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Spectacle Un coffre dans le salon Segré

Le Cargo 3 esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Un coffre dans le salon par la Cie les Balcons de l’Oudon les 5, 6 et 7 Décembre

Au Cargo à Segré, la compagnie des Balcons de l’Oudon présente Un coffre dans le salon, une comédie de Charles Istace mise en scène par Françoise Aubry, les 5, 6 et 7 décembre 2025.

Albert dirige un abattoir. Sa vie s’apparente à un enfer les gilets jeunes bloquent sa cargaison de moutons; sa belle-mère, militante au Mouvement de Défense des Animaux, ne cesse de le harceler; un couple de voisins envahissants débarque régulièrement chez lui sans crier gare; enfin un commissaire de police zélé le harcèle en l’accusant de cacher chez lui un tueur en série.

Heureusement pour Albert, un objet se révélera providentiel. Il s’agit d’un coffre, un simple coffre déposé dans le salon par un menuisier et dont il se servira pour se sortir de situations périlleuses. .

Le Cargo 3 esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 21 30

English :

Un coffre dans le salon by Cie les Balcons de l?Oudon on December 5, 6 and 7

German :

Un coffre dans le salon (Eine Truhe im Wohnzimmer) von der Cie les Balcons de l’Oudon am 5., 6. und 7. Dezember

Italiano :

Un coffre dans le salon della Cie les Balcons de l’Oudon il 5, 6 e 7 dicembre

Espanol :

Un coffre dans le salon de la Cie les Balcons de l’Oudon los días 5, 6 y 7 de diciembre

L’événement Spectacle Un coffre dans le salon Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme Anjou bleu