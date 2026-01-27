Spectacle : Un coupable idéal Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

Les 27, 29 & 30 janvier 2026 à 20h

Par la compagnie Amathéa

Adapté de 12 hommes en colère de Réginald Rose

“Un coupable idéal” est une adaptation pour 7 comédiens de la pièce “12 hommes en colère” de Reginald Rose. Dans ce huis clos, 7 jurés doivent se prononcer sur la culpabilité d’un jeune accusé. Ils vont être emportés dans un flot de certitudes, de doutes, de réflexions, de questions, d’hésitations, de colères, de tensions, pour aboutir ensemble à une décision unanime.

Mise en scène : Stéphanie Labbé

Sur scène : Odile Bensaid, Emma Blanc, Antonio Caggegi, Gilles Kanter, laurence Roques, Frantzeska Panagiotou, Richard Taïeb

Lumières et adaptation : Philipp Weissert

Musique : NLW

Décors : Marc Sérieis

Une pièce de Réginald-Rose, adaptée par la compagnie Amathéa.

Du mardi 27 janvier 2026 au vendredi 30 janvier 2026 :

mardi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

De 13 à 11 euros.

Tout public.

Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

https://ebeaujon.org +33153530699 spectacle@ebeaujon.org



