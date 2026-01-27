Spectacle : Un coupable idéal Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS
Les 27, 29 & 30 janvier 2026 à 20h
Par la compagnie Amathéa
Adapté de 12 hommes en colère de Réginald Rose
“Un coupable idéal” est une adaptation pour 7 comédiens de la pièce “12 hommes en colère” de Reginald Rose. Dans ce huis clos, 7 jurés doivent se prononcer sur la culpabilité d’un jeune accusé. Ils vont être emportés dans un flot de certitudes, de doutes, de réflexions, de questions, d’hésitations, de colères, de tensions, pour aboutir ensemble à une décision unanime.
Mise en scène : Stéphanie Labbé
Sur scène : Odile Bensaid, Emma Blanc, Antonio Caggegi, Gilles Kanter, laurence Roques, Frantzeska Panagiotou, Richard Taïeb
Lumières et adaptation : Philipp Weissert
Musique : NLW
Décors : Marc Sérieis
Une pièce de Réginald-Rose, adaptée par la compagnie Amathéa.
Du mardi 27 janvier 2026 au vendredi 30 janvier 2026 :
mardi, jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h30
payant
De 13 à 11 euros.
Tout public.
Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
https://ebeaujon.org +33153530699 spectacle@ebeaujon.org
