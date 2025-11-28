Spectacle Un couple (presque) parfait La Comédie de Metz Metz

Spectacle Un couple (presque) parfait

Amoureuses, amoureux, cocu(e)s, divorcé(e)s, veuf(ve)s, vierges, puceaux, célibataires, traumatisé(e)s affectif(ve)s, ce spectacle s’adresse à tous.

C’est marrant, y vont pas du tout ensemble ces deux-là… .

Petite phrase assassine que vous dites tout bas au sujet des autres et particulièrement pour ce couple (presque) parfait .

Pourtant c’est de leurs différences et dans la complexité des sentiments que va naître un amour insolite, car l’amour est un don de la farce !

On vit plus longtemps avec les défauts de l’autre qu’avec ses qualités alors autant le choisir tout de suite pour ça !

Auteur David Pagliaroli

Comédiens David Pagliaroli et Sandra BellapiantaAdultes

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Lovers, cuckolds, divorcees, widowers, virgins, virgins, virgins, single people, emotionally traumatized people, this show is for everyone.

Funny, those two don’t get along at all… .

That’s a bit of a tongue-in-cheek statement you make about other people, and particularly about this (almost) perfect couple .

Yet it’s from their differences and the complexity of their feelings that an unusual love is born, because love is a gift of the farce!

We live longer with each other’s faults than we do with each other’s qualities, so we might as well choose them right away!

Author: David Pagliaroli

Actors: David Pagliaroli and Sandra Bellapianta

German :

Verliebte, Gehörnte, Geschiedene, Witwer, Jungfrauen, Jungfrauen, Singles, emotional Traumatisierte diese Show richtet sich an alle.

Komisch, die beiden passen überhaupt nicht zusammen… .

Dieser Satz ist ein Killersatz, den Sie leise über andere Menschen und insbesondere über dieses fast perfekte Paar sagen.

Doch gerade aus ihren Unterschieden und der Komplexität der Gefühle wird eine ungewöhnliche Liebe entstehen, denn die Liebe ist ein Geschenk des Schabernacks!

Man lebt länger mit den Fehlern des anderen als mit seinen Qualitäten, also kann man ihn dafür auch gleich wählen!

Verfasser/in: David Pagliaroli

Schauspieler/innen: David Pagliaroli und Sandra Bellapianta

Italiano :

Innamorati, cornuti, divorziati, vedovi, vergini, celibi, traumatizzati emotivamente, questo spettacolo è per tutti.

È buffo, quei due non vanno affatto d’accordo… .

È un’osservazione un po’ ironica che si fa sugli altri, soprattutto su questa coppia (quasi) perfetta.

Eppure è proprio dalle loro differenze e dalla complessità dei loro sentimenti che nascerà un amore insolito, perché l’amore è un dono della farsa!

Viviamo più a lungo con i difetti dell’altro che con le sue qualità, quindi tanto vale sceglierle subito!

Autore: David Pagliaroli

Attori David Pagliaroli e Sandra Bellapianta

Espanol :

Amantes, cornudos, divorciados, viudos, vírgenes, vírgenes, solteros, traumatizados emocionalmente, este espectáculo es para todos.

Es curioso, esos dos no se llevan nada bien… .

Es un comentario un poco irónico que se hace sobre otras personas, especialmente sobre esta pareja (casi) perfecta.

Sin embargo, de sus diferencias y de la complejidad de sus sentimientos nacerá un amor insólito, ¡porque el amor es un don de la farsa!

Vivimos más tiempo con los defectos del otro que con sus cualidades, ¡así que más vale elegirlas enseguida!

Autor David Pagliaroli

Actores David Pagliaroli y Sandra Bellapianta

