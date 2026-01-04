spectacle un dernier pour la route Complexe Petit Breton Pénestin Samedi 31 janvier, 20h30 15€/10€

Pénestin accueille samedi 31 janvier Eric brulé et Daniel Camus qui nous présentent une comédie à huis-clos aux frontières de l’au-delà…

d’un côté, Arno, pilier de comptoir insociable. De l’autre, Olivier, clarinettiste exaspérant. Une rencontre qui va faire basculer leur vie. Du moins ce qu’il en reste. Alors qu’ils se réveillent tous deux dans ce vieux bar délabré, Sylvie la mystérieuse tenancière des lieux leur annonce leur décès. Et surtout qu’ils n’auront qu’une heure pour prendre ensemble la décision la plus importante de leur existence : choisir lequel des deux passera l’éternité au Jardin et lequel ira au Brasier.

Pour leur première pièce, Daniel Camus et Eric Brulé signent une comédie dramatique à la mise en scène rythmée naviguant entre rire et émotion. Les personnages attachants, l’interprétation juste, les dialogues percutants et les moments de poésie offrent au public un spectacle complet à ne surtout pas manquer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-31T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T23:00:00.000+01:00

Complexe Petit Breton allée des sports 56760 PENESTIN Pénestin 56760 Morbihan



