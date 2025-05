Spectacle Un Deux Troyes Pole Dance Fait son Cinéma ! – Saint-Germain, 6 juillet 2025 17:30, Saint-Germain.

Spectacle Un Deux Troyes Pole Dance Fait son Cinéma ! Comédie Saint Germain Saint-Germain Aube

2025-07-06 17:30:00

Venez découvrir un spectacle unique de pole dance inspiré des plus grands classiques du cinéma.

Profitez de performances époustouflantes, d’une ambiance immersive, et de surprises tout au long de la soirée !



Ne manquez pas cette expérience inoubliable.

Une aventure cinématographique Incroyable vous attend ! .

Comédie Saint Germain

Saint-Germain 10120 Aube Grand Est +33 6 12 32 07 37

