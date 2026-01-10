Spectacle : Un Ennemi du peuple MAIF Social Club Paris
Spectacle : Un Ennemi du peuple MAIF Social Club Paris jeudi 16 avril 2026.
Tomas Stockmann est le médecin des nouveaux Bains municipaux. Il est amoureux, a deux enfants en bas âge, des amis sincères, un beau-père entrepreneur et un frère, Maire de la ville. Quand il découvre que l’eau des thermes est polluée par des usines, il cherche à alerter ses concitoyens et a lancé de grands travaux de rénovation. Rapidement, il se retrouve confronté à son frère, qui s’oppose à de coûteux investissements, et à la mesquinerie de ses premiers soutiens, qui préfèrent se ranger du côté du pouvoir et de l’opinion publique, tout en privilégiant leurs intérêts financiers.
Dans Un Ennemi du peuple, Ibsen met à l’évidence l’hypocrisie de notre société face aux problèmes écologiques.
Du jeudi 16 avril 2026 au samedi 18 avril 2026 :
gratuit Public adultes. A partir de 12 ans.
MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris
