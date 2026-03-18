SPECTACLE UN FIL À LA PATTE CENTRE HERMÉS Eaunes

SPECTACLE UN FIL À LA PATTE

CENTRE HERMÉS 145 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

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Deux ouvreurs accueillent le public… puis le rideau s’ouvre sur le vide seulement deux malles et une lettre annonçant que les comédiens ont abandonné. Les ouvreurs décident alors de sauver la soirée en interprétant eux-mêmes tous les rôles de cette comédie déjantée. .

CENTRE HERMÉS 145 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie service.culture@mairieaunes.fr

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L’événement SPECTACLE UN FIL À LA PATTE Eaunes a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE