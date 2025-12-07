SPECTACLE UN JOUET POUR NOËL Béziers

SPECTACLE UN JOUET POUR NOËL

Rodolphe, grognon propriétaire d’un magasin de jouets, voit sa vision de Noël bouleversée par une visite inattendue dans ce spectacle familial magique et musical.

En période de fête, tout le monde prépare Noël avec enthousiasme… sauf Rodolphe, propriétaire d’un magasin de jouets, que cette célébration exaspère. Mais une visite inattendue va bouleverser son quotidien et lui faire vivre un Noël inoubliable.

Un spectacle familial mêlant magie, chansons et ventriloquie.

Pou les enfants de 3 à 11ans.

Avec Vanessa et Sébastien Delsaut.

Par la Cie Sens en éveil. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50

English :

Rodolphe, the grumpy owner of a toy store, sees his vision of Christmas turned upside down by an unexpected visit in this magical, musical family show.

German :

Rodolphe, der griesgrämige Besitzer eines Spielzeugladens, erlebt in diesem magischen und musikalischen Familienspektakel, dass seine Vorstellung von Weihnachten durch einen unerwarteten Besuch auf den Kopf gestellt wird.

Italiano :

Rodolphe, lo scontroso proprietario di un negozio di giocattoli, vede la sua visione del Natale stravolta da una visita inaspettata in questo magico spettacolo musicale per famiglie.

Espanol :

Rodolphe, el gruñón propietario de una juguetería, ve cómo su visión de la Navidad da un vuelco con una visita inesperada en este mágico y musical espectáculo familiar.

