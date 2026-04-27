Spectacle Un jour à Cuba Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie
Spectacle Un jour à Cuba Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie jeudi 7 mai 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Spectacle Un jour à Cuba
Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 21:00:00
fin : 2026-05-07 22:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Le Chœur et l’Orchestre des collèges d’Aspe de Bedous, et de Barétous d’Arette, vous offrent un voyage musical ensoleillé au cœur d’une île chaleureuse, aux rythmes chaloupés et irrésistiblement dansants.
Deux jeunes collégiens atterrissent à Cuba. Ils sont accueillis par leurs correspondants à l’aéroport de la Havane avant une déambulation en ville, guidés par le grand-père de nos jeunes cubains. Les parties théâtrales seront quant à elle assurées par les comédiens du collège de Barétous. Serez-vous tenté par quelques pas de salsa ? .
Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 01 73 28 musichall.lycee@gmail.com
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English :
L’événement Spectacle Un jour à Cuba Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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