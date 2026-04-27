Spectacle Un jour à Cuba Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Spectacle Un jour à Cuba

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 21:00:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Le Chœur et l’Orchestre des collèges d’Aspe de Bedous, et de Barétous d’Arette, vous offrent un voyage musical ensoleillé au cœur d’une île chaleureuse, aux rythmes chaloupés et irrésistiblement dansants.

Deux jeunes collégiens atterrissent à Cuba. Ils sont accueillis par leurs correspondants à l’aéroport de la Havane avant une déambulation en ville, guidés par le grand-père de nos jeunes cubains. Les parties théâtrales seront quant à elle assurées par les comédiens du collège de Barétous. Serez-vous tenté par quelques pas de salsa ? .

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 01 73 28 musichall.lycee@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle Un jour à Cuba Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn