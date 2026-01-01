Spectacle Un mojito avant le prince charmant à Niort Niort

Spectacle Un mojito avant le prince charmant à Niort

43 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10 2026-03-14

Amélie vous embarque dans une comédie piquante, drôle et furieusement actuelle sur les rencontres modernes, les injonctions sociales et les névroses bien dosées.

Un mojito avant le prince charmant, c’est un cocktail d’humour, de lucidité et d’émotion, servi bien frais, avec une tranche de vérité et une pincée de sarcasme.

Parce que parfois, le bonheur ne se swipe pas… il se trouve au hasard d’un bar, entre deux mojitos.

43 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 02 15 20

