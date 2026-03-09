Spectacle Un mojito avant le prince charmant La Comédie de Metz Metz

Spectacle Un mojito avant le prince charmant

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Parfois, le bonheur ne se swipe pas… il se trouve au hasard d’un bar, entre deux mojitos.

Amélie vous embarque dans une comédie piquante, drôle et furieusement actuelle sur les rencontres modernes, les injonctions sociales et les névroses bien dosées. Entre swipes désespérés, dates improbables, copines coachs de vie improvisées, et sexisme ordinaire au bureau, Amélie jongle avec les absurdités du quotidien féminin avec une ironie mordante et une tendresse désarmante. Amour 2.0 Tinder, astrologie, photos douteuses et conversations lunaires. Travail Mansplaining, remarques déplacées et RH qui ne sert qu’à imprimer des feuilles. Copines Natacha, Julie, Léa… elles savent toujours mieux que vous comment vivre votre vie. Maternité Une pression sociale déguisée en tribunal émotionnel. Instagram Le royaume des vies parfaites… et des pyjamas tachés hors cadre.

Un mojito avant le prince charmant, c’est un cocktail d’humour, de lucidité et d’émotion, servi bien frais, avec une tranche de vérité et une pincée de sarcasme.Tout public

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

Sometimes, happiness can’t be swiped… it can be found in a bar, between two mojitos.

Amélie takes you on a piquant, funny and furiously topical comedy about modern dating, social injunctions and well-measured neuroses. Between desperate swipes, unlikely dates, impromptu life-coach girlfriends and ordinary office sexism, Amélie juggles the absurdities of everyday womanhood with biting irony and disarming tenderness. Love 2.0: Tinder, astrology, dubious photos and lunar conversations. Work: Mansplaining, inappropriate remarks and HR that only prints papers. Girlfriends: Natacha, Julie, Léa… they always know better than you how to live your life. Motherhood: Social pressure disguised as an emotional tribunal. Instagram: The realm of perfect lives… and out-of-frame stained pajamas.

A mojito before Prince Charming is a cocktail of humor, lucidity and emotion, served chilled, with a slice of truth and a pinch of sarcasm.

