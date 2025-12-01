Spectacle Un Noël gourmand Médiathèque Le Tréport
Spectacle Un Noël gourmand Médiathèque Le Tréport samedi 20 décembre 2025.
Spectacle Un Noël gourmand
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime
Début : 2025-12-20 15:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
0g de pâtisserie, 30g de chansons, 20g d’écologie… Venez vous régaler avec ce Noël gourmand. Par la Compagnie Ça s’peut pas .
Dès 5 mois Accompagné d’un adulte Sur inscription. Gratuit .
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr
