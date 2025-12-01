Spectacle Un Noël pour le Monde

Place du Marché aux Pots Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Comédie musicale poétique et lumineuse qui emmène à la découverte des traditions de Noël à travers le monde

La magie de Noël prend vie avec Un Noël pour le Monde, une comédie musicale poétique et lumineuse qui nous emmène à la découverte des traditions de Noël à travers le monde.

Suzanne en a marre de voir ses parents toujours au travail…Alors elle se pose des questions

Pourquoi fête-t-on Noël ?

Jésus est-il pote avec le Père-Noël ?

Et pourquoi pas un zèbre dans la crèche ?

Pour trouver des réponses, elle embarque sa famille dans un voyage extraordinaire un conte musical où se mêlent rires, musiques et émotions.

Cette pièce célèbre la paix, la diversité et la beauté du partage entre les cultures. Un spectacle intergénérationnel pour les petits et grands où la musique, le théâtre et la poésie s’unissent pour rappeler la joie et la beauté du partage.

Venez vivre un moment de féérie et de paix avec nous !

Ecrit et mis en scène par Débora Mistretta

Musique originale de Maxime Knepfler

Inspiré du livre 24 contes pour Noël de Judith Bouilloc

Avec Chloé Simon, Jitka Sterbakova, Stéphane Kirchherr, Maxime Knepfler et Débora Mistretta 0 .

Place du Marché aux Pots Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 22 18 selestuepal@gmail.com

English :

A luminous, poetic musical that takes us on a voyage of discovery of Christmas traditions around the world

L’événement Spectacle Un Noël pour le Monde Sélestat a été mis à jour le 2025-11-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme