Spectacle un océan d’amour La Quatro, auditorium Baud vendredi 21 novembre 2025.

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-11-21 15:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Un Océan d’amour raconte l’histoire poétique et burlesque de deux employés qui, dans une routine absurde, fabriquent des bateaux en papier. Leur imagination les propulse dans un monde marin fantastique inspiré des côtes bretonnes. Chaque matin, Monsieur part pêcher, mais un jour, il est capturé par un bateau-usine inquiétant.

Restée à terre, Madame, persuadée qu’il est en vie, se lance à sa recherche. Commence alors une quête pleine de rebondissements sur un océan capricieux. Ce spectacle sans paroles, peuplé de mouettes, marie marionnettes et poésie visuelle. Adapté de la bande dessinée de Panaccione et Lupano, il aborde avec tendresse des thèmes profonds l’amour, la routine, la solitude, la pollution, la consommation, les tempêtes de la vie et les petits riens qui deviennent essentiels.

Cie La Salamandre

15h et 18h, gratuit sur inscription à partir de 7 ans. .

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

