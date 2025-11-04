Spectacle « Un pas de côté » avec Isabelle Dhume

Début : 2025-11-04 20:30:00

Vous est-il déjà arrivé de douter en vous lançant dans un projet qui vous fait rêver, ce moment où l’on se demande si l’on est sur le bon chemin ?

English :

Have you ever had doubts about embarking on a dream project, that moment when you wonder if you’re on the right path?

German :

Haben Sie schon einmal daran gezweifelt, ein Projekt in Angriff zu nehmen, von dem Sie träumen? Dieser Moment, in dem man sich fragt, ob man sich auf dem richtigen Weg befindet?

Italiano :

Vi è mai capitato di avere dei dubbi nell’intraprendere un progetto da sogno, quel momento in cui vi chiedete se siete sulla strada giusta?

Espanol :

¿Alguna vez ha tenido dudas a la hora de embarcarse en el proyecto de sus sueños, ese momento en el que se pregunta si va por el buen camino?

