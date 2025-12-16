Spectacle Un pas de côté Cie clin d’oeil Meung-sur-Loire

Spectacle Un pas de côté Cie clin d’oeil

5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 22:30:00

Date(s) :

2026-01-17

Spectacle théâtro-musical

Ce spectacle est une ballade musicale sur les champs poétiques. Conception et Mise en scène Gérard Audax

Avec Gérard Audax (chant et jeu), Yska Benzakoun (violoncelle) et Vincent Viala (piano). C’est une envie de prendre la clé des chants, de baguenauder de poésies goualantes de POL, Ella Balaert, Nazim Hikmet, Claude Lemesle, Yanowski, Aragon… et tant d’autres. C’est un désir de flâner aux rythmes de Serge Ceccaldi, Édouard Grieg, Alice Dona, Fred Parker, Vincent Viala… et tant d’autres. Rire des montagnes de rires. Pleurer des torrents de larmes. Boire des bateaux entiers de vins. Naviguer tous les océans, et au bout du conte, aimer à perdre la raison ! Un pas de côté, c’est une traversée de la vie, de ma vie, de nos vies. 5 .

5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

English :

Theatrical-musical show

