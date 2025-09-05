Spectacle Un rien coloré Cie Tra Le Mani Retiers
Spectacle Un rien coloré Cie Tra Le Mani Retiers mercredi 4 février 2026.
Spectacle Un rien coloré Cie Tra Le Mani
Retiers Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-04 17:00:00
fin : 2026-02-04 17:30:00
Date(s) :
2026-02-04
Dans le noir, Petit rond est seul et s’ennuie.
Que faire quand il n’y a rien ?
C’est l’occasion pour lui d’être à l’écoute de son monde intérieur, de ses envies et de ses goûts. Passée la peur du vide, il ouvre les portes de son imaginaire, de sa créativité et découvre un monde merveilleux et coloré.
Entre jeu de lumière et d’ombre, la poésie et la magie prennent vie, dans cette proposition au croisement des arts plastiques et du spectacle vivant.
INFORMATIONS PRATIQUES
Durée 30 min
Tarif unique de 3€
Gratuit pour les assistantes
maternelles
6 mois 3 ans
Retiers, Salle polyvalente
Infos et réservations
rafcom.bzh / culture@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87
Retiers 35240 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87
