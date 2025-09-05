Spectacle Un rien coloré Cie Tra Le Mani Retiers

Spectacle Un rien coloré Cie Tra Le Mani

Retiers

Début : 2026-02-04 17:00:00

fin : 2026-02-04 17:30:00

2026-02-04

Dans le noir, Petit rond est seul et s’ennuie.

Que faire quand il n’y a rien ?

C’est l’occasion pour lui d’être à l’écoute de son monde intérieur, de ses envies et de ses goûts. Passée la peur du vide, il ouvre les portes de son imaginaire, de sa créativité et découvre un monde merveilleux et coloré.

Entre jeu de lumière et d’ombre, la poésie et la magie prennent vie, dans cette proposition au croisement des arts plastiques et du spectacle vivant.

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 30 min

Tarif unique de 3€

Gratuit pour les assistantes

maternelles

6 mois 3 ans

Retiers, Salle polyvalente

Infos et réservations

rafcom.bzh / culture@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87

Retiers 35240 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87

