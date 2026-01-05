Spectacle Un robot pas comme les autres, à Niort

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 13.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Un robot pas comme les autres samedi 24 janvier 2026 à 16h00 au Théâtre Jean Richard à Niort.

Tous les jours, à l’école, ses copains robots se moquent de lui. Alors qu’eux n’ont qu’une seule ambition bien travailler et être les meilleurs.

Petit Pistachio, lui, n’a qu’une envie profiter de la vie, rire, danser, chanter, voyager. Un jour, n’en pouvant plus de subir toutes ces moqueries, il décide de s’enfuir et se retrouve par le plus grand des hasards sur notre belle planète Terre.

Comment va-t-il réagir en vous voyant, vous qui lui ressemblez tant ? Quel accueil allez-vous lui réserver ? Quels conseils allez-vous lui donner ?

Une chose est sûre, Petit Pistachio a hâte de vous rencontrer !

Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation de vos enfants.

Spectacle enfant 45min 3/10 ans .

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Un robot pas comme les autres, à Niort

L’événement Spectacle Un robot pas comme les autres, à Niort Niort a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Niort Marais Poitevin