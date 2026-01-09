Spectacle Un stylo dans la tête Mjc De Rodez Rodez

Spectacle Un stylo dans la tête

Mjc De Rodez 1, Rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2026-01-21

Théâtre spectacle Un stylo dans la tête , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mercredi 21 janvier 2026 à 20:30.

Victor Aubrac est un auteur de théâtre à succès.

Ce soir, il réunit ses meilleurs amis pour leur annoncer une grande nouvelle, il s’est inspiré d’eux pour écrire une comédie hilarante. Il avait ses personnages sous la main un homo, deux sœurs névrosées, l’ex de sa femme, alors pourquoi chercher plus loin.

La réaction de ses amis est unanime, c’est la consternation. De quel droit s’est-il emparé de leur vie ? Ce qui devait être une soirée de fête vire au règlement de compte. C’est une chose d’aimer les comédies au théâtre, c’en est une autre quand vous en êtes le héros. .

+33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

English :

Theater show Un stylo dans la tête , at MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, Wednesday January 21, 2026 at 8:30pm.

