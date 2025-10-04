Spectacle « Un Trait de Génisse » Festival Grand Baratin Lieu-dit l’église blanche Bannalec

Spectacle « Un Trait de Génisse » Festival Grand Baratin Lieu-dit l’église blanche Bannalec samedi 4 octobre 2025.

Spectacle « Un Trait de Génisse » Festival Grand Baratin

Lieu-dit l’église blanche Chez Yvette et Gérard Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 21:40:00

Date(s) :

2025-10-04

Dans ce spectacle « Un Trait de Génisse » Jérôme Aubineau, avec son musicien Philippe Meunier, nous embarquera dans une véritable enquête D’où vient le steak dans la barquette ? Il déroule le fil du pré à l’assiette… et parallèlement, il nous conduit sur les chemins de son enfance dans la campagne vendéenne, avec les vaches qui dansent quand elles changent de prés, la poussière du foin dans l’étable … “ est-ce la vache qui est devenue folle ou l’homme qui a perdu toute raison ? “ (Public Adultes dès 13 ans). .

Lieu-dit l’église blanche Chez Yvette et Gérard Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 7 49 39 36 38

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle « Un Trait de Génisse » Festival Grand Baratin Bannalec a été mis à jour le 2025-08-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS