Spectacle Un travail de fourmi! par la compagnie du tout vivant

Quai de La Brèche Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Un travail de fourmi ! par la compagnie du tout vivant (théâtre vraie-fausse conférence)

samedi 19 septembre 2026 à 18h Quai de la Brèche

Spectacle familial à partir de 6 ans

Dans le cadre des Scènes d’été du Département de la Gironde.

Deux myrmécologues (spécialistes des fourmis) rencontrent le public pour ce qu’ils pensaient être une opération de comptage (opération au cours de laquelle les personnes présentes sont censées répertorier les fourmis présentes). Commence alors une curieuse vraie-fausse conférence sur les fourmis, leur monde, leurs habitudes, leurs symboliques… un vrai travail de fourmi, en somme ! Entrons dans l’univers incroyable des fourmis, partons à la découverte du monde des insectes et réinventons notre façon de voir notre jardin et les immensités… minuscules ! .

Quai de La Brèche Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 10 84 animation@saintefoylagrande.fr

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English : Spectacle Un travail de fourmi! par la compagnie du tout vivant

L’événement Spectacle Un travail de fourmi! par la compagnie du tout vivant Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-03-11 par OT du Pays Foyen