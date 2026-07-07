Spectacle Un verre à soi Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Hérouville-Saint-Clair

Spectacle Un verre à soi

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Une femme, chignon haut, robe crayon, et souliers vernis, reçoit le public dans le bar du théâtre pour une dégustation de vin. Au piano, à ses côtés, Benjamin Pras installe une ambiance feutrée de cabaret. Peu à peu, sous cette apparence soignée, son monde se déchire ses cheveux se délassent, ses

Une femme, chignon haut, robe crayon, et souliers vernis, reçoit le public dans le bar du théâtre pour une dégustation de vin. Au piano, à ses côtés, Benjamin Pras installe une ambiance feutrée de cabaret. Peu à peu, sous cette apparence soignée, son monde se déchire ses cheveux se délassent, ses talons s’évaporent, et son regard devient plus franc. Le piano se cabre, les mots dociles s’envolent, tout comme les attentes qui pèsent sur elle. Une nouvelle femme émane de la première une cultivatrice passionnée, dévoilant un monde de travail acharné. La langue de Claire Barrabès se joue du vocabulaire précieux des sommeliers pour renouer avec un franc-parler libérateur et rendre grâce aux aïeules paysannes oubliées. Cette performance bouscule les codes du vin et éclaire un matrimoine agricole.

Dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2

Durée 1h. Texte Claire Barrabès, Mise en scène Pascal Neyron, Avec Claire Barrabès, Benjamin Pras (piano). .

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle Un verre à soi

A woman, with her hair in a high bun, wearing a pencil dress and patent leather shoes, welcomes the audience to the theatre bar for a wine tasting. At the piano, beside her, Benjamin Pras creates a cosy cabaret atmosphere. Little by little, beneath this polished exterior, her world begins to unra…

L’événement Spectacle Un verre à soi Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité