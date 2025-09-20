Spectacle : un verre à soi Le Kubb Évreux

Spectacle : un verre à soi Le Kubb Évreux samedi 20 septembre 2025.

Spectacle : un verre à soi Samedi 20 septembre, 18h30 Le Kubb Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Le vin… Claire Barrabès connaît ses coulisses, sa langue, ses robes, ses veuves et ses secrets. Dans ce spectacle, elle interroge ce vocabulaire pour initié·es, son quant-à-soi, mais aussi l’envers de ses mots. Ce sont ces mots et leur usage si masculin qui sont au cœur du spectacle. Sous le vin, les larmes et une revendication de la part des femmes dans la vigne. Le jeu de mots du titre donne le ton. L’humour est sans faux col. Les mots sont vrais, authentiques et… crus.

Le Kubb 1 avenue Aristide Briand, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 0232296332 https://www.letangram.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.epcc-ele.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}] Stationnement à proximité : Pré du Bel Ébat, avenue Aristide Briand. Accès PMR : places réservées au PMR avenue Aristide Briand ou parking du Bel Ébat. Guichet ouvert dès l’ouverture des portes les soirs de concerts ou une heure avant pour les spectacles (théâtre, jeune public…) en journée.

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

© Sophie Lulague