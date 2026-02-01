Spectacle Una Roberta débarque à Metz Salle Braun Metz

Spectacle Una Roberta débarque à Metz

Salle Braun 18 Rue Mozart Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21 21:10:00

2026-02-21

Spectacle en français avec l’accent italienRoberta raconte son histoire d’italienne qui débarque à Paris sans parler français et qui se retrouve d’emblée confrontée aux interminables discussions à propos de la langue, de la cuisine et des coutumes.L’Italie et la France sont des pays très proches mais qui étonnamment se connaissent assez mal. Si Français et Italiens s’alliaient, ils seraient les rois de la mode, de la cuisine, de l’art de vivre… Bref les rois du monde ! Mais un sujet rend encore ces voisins parfaitement irréconciliables le foot !

Roberta vous dit tout sur les Italiennes, les apéros, la drague, le vocabulaire… D’un côté, le raffinement et les subtilités françaises, de l’autre la Dolce Vita et le tempérament volcanique des transalpins. Un regard authentique qui fourmille d’anecdotes savoureuses et qui permet d’en apprendre plus sur les deux pays !

Plus de 100 représentations dans 7 pays FR, IT, BE, CH, LU, Sénégal et Tunisie.

Chaque représentation est unique, avec une partie personnalisée, dédiée à la Ville où le spectacle se joue.Tout public

Salle Braun 18 Rue Mozart Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 68 09 27 56 resasallebraun@gmail.com

English :

A show in French with an Italian accentRoberta tells her story of arriving in Paris as an Italian who doesn’t speak French, and is immediately confronted with endless discussions about language, cuisine and customs.Italy and France are very close countries, but surprisingly little is known about each other. If the French and Italians joined forces, they’d be kings of fashion, cuisine and lifestyle? in short, kings of the world! In short, kings of the world! But one subject still makes these neighbors irreconcilable: soccer!

Roberta tells you all about Italian women, aperitifs, dating, vocabulary? On the one hand, French refinement and subtlety, on the other, the Dolce Vita and volcanic temperament of the Transalps. An authentic look at both countries, packed with tasty anecdotes!

Over 100 performances in 7 countries FR, IT, BE, CH, LU, Senegal and Tunisia.

Each performance is unique, with a personalized section dedicated to the city where the show is taking place.

