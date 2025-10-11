Spectacle: Una Roberta débarque à Pornic Rue Jules Ferry Pornic

Spectacle: Una Roberta débarque à Pornic

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 20:00:00

2025-10-11

Spectacle proposé par le Comité de jumelage de Pornic.

Vous aimez l’Italie, alors ne ratez pas ce formidable voyage interculturel avec la plus Italienne des Parisiennes. Roberta nous fait participer à son histoire d’Italienne qui débarque à Paris sans parler français et qui se retrouve d’emblée confrontée aux quiproquos engendrés par les deux langues. Certains se retrouveront dans ses situations hilarantes. Venez passer un incroyable moment de détente et de rires. .

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 06 59 61 67 ajpornic.secretariat@gmail.com

English :

A show put on by the Comité de jumelage de Pornic.

German :

Eine Aufführung, die vom Partnerschaftskomitee von Pornic angeboten wird.

Italiano :

Uno spettacolo organizzato dal Comitato per il gemellaggio di Pornic.

Espanol :

Espectáculo organizado por el Comité de Hermanamiento de Pornic.

