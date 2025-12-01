Spectacle Une boîte ? par la Compagnie Jong & Cie Place Littré Avranches

Spectacle Une boîte ? par la Compagnie Jong & Cie

Place Littré Hôtel de ville Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 16:00:00

fin : 2025-12-24 17:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Une boite ! On l’ouvre pour voir ? . Un oiseau, des grosses billes qui dansent, des lumières qui s’envolent. Dans la boîte, il y a de la joie, un peu de colère et surtout beaucoup de couleurs. On regarde, on ressent, on se surprend… Un joli numéro de jonglerie pour les tous petits !

Félix, le jongleur, prend différentes poses et oublie la prose pour faire parler les objets, les rendre vivants. Même si sa grande taille impressionne au début, ses petits mouvements le rendent marrant. Les enfants ont envie de jouer avec lui et ses drôles d’amies. Un instant de poésie et de partage.

A partir de 1 an. .

Place Littré Hôtel de ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 evenementiel@avranches.fr

English : Spectacle Une boîte ? par la Compagnie Jong & Cie

L’événement Spectacle Une boîte ? par la Compagnie Jong & Cie Avranches a été mis à jour le 2025-12-08 par OT MSM Normandie BIT Genêts