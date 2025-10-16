Spectacle Une bonne bière TARBES Tarbes
Spectacle Une bonne bière TARBES Tarbes vendredi 17 avril 2026.
Spectacle Une bonne bière
TARBES 44 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 23 – 23 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Une comédie qui aborde sans concession les thèmes universels de la vie, de la mort, de la famille, et de la pratique du vélo en milieu rural.
Après s’être perdus de vue pendant plusieurs années, une sœur et trois frères aux trajectoires et caractères très différents se retrouvent dans leur maison d’enfance pour organiser les obsèques de celui qui leur servait de père.
Puisqu’ils n’ont pas vraiment de tristesse à partager, autant se réunir autour de cette bonne bière et se raconter leurs vies, avec la complicité et l’animosité propres aux familles.
Entre petites mesquineries, rapprochements, rivalités et révélations on assiste aux retrouvailles de cette fratrie autour du décès d’un père encore bien présent…
Une Bonne Bière est une comédie mortelle, à la fois festive et impertinente, tendre et piquante, joyeusement cynique !
À Vau l’Eau Compagnie et Pierre-Alain Younan
Auteur Xavier Martel
Mise en scène Gilles Dyrek
Avec Marie Le Cam, Jérémy Malaveau, Xavier Martel et Gilles Dyrek
Infos & billetterie > Voir site internet bloc Coordonnées
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TARBES 44 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 47 27 tarbesenscenes@mairie-tarbes.fr
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English :
A comedy that uncompromisingly tackles the universal themes of life, death, family and rural cycling.
After losing touch for several years, a sister and three brothers with very different backgrounds and characters reunite at their childhood home to organize the funeral of their father.
Since they don’t really have any sadness to share, they might as well get together over a glass of beer and tell each other about their lives, with the complicity and animosity typical of families.
Between pettiness, closeness, rivalry and revelations, we witness the reunion of these siblings around the death of a father who is still very much with them?
Une Bonne Bière is a deadly comedy, at once festive and impertinent, tender and piquant, joyously cynical!
À Vau l?Eau Compagnie and Pierre-Alain Younan
Author: Xavier Martel
Director Gilles Dyrek
Starring Marie Le Cam, Jérémy Malaveau, Xavier Martel and Gilles Dyrek
Info & ticketing > See website block Contact details
L’événement Spectacle Une bonne bière Tarbes a été mis à jour le 2026-03-12 par OT de Tarbes|CDT65