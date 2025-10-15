Spectacle Une fois parents Rue Clemenceau Delme

Spectacle Une fois parents Rue Clemenceau Delme mercredi 15 octobre 2025.

Spectacle Une fois parents

Rue Clemenceau Multi-accueil Anis & Diabolo Delme Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-15 18:00:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Dans le cadre du ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, venez assister à une soirée conviviale et pleine d’humour !

Et si on fêtait ensemble la parentalité, comme un anniversaire ou un mariage ? Venez partager un moment chaleureux, drôle et bienveillant autour de ce qui nous réunit être parents.

18h00 ¿ Accueil avec apéritif de bienvenue

18h30 ¿ Spectacle Une fois Parents… par la Cie Les aveugles et l’Éléphant, suivi d’un échange avec le public.

¿¿¿¿è¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿` ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ !

Mode de garde proposé jusqu’à 12 ans (sur inscription auprès de la Communauté de Communes du Saulnois).Tout public

Rue Clemenceau Multi-accueil Anis & Diabolo Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 05 11 11

English :

As part of ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, come and join us for a fun-filled evening!

How about celebrating parenthood together, like a birthday or a wedding? Come and share a warm, funny and caring moment around what brings us together: being parents.

6:00 pm ¿ Welcome aperitif

6:30 p.m.: Performance of « Une fois Parents? by Cie Les aveugles et l?Éléphant, followed by a discussion with the audience.

¿¿¿¿è¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿` ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ !

Childcare available up to the age of 12 (registration required with the Communauté de Communes du Saulnois).

German :

Im Rahmen von ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ erleben Sie einen geselligen und humorvollen Abend!

Wie wäre es, wenn wir die Elternschaft gemeinsam feiern würden, wie einen Geburtstag oder eine Hochzeit? Kommen Sie und teilen Sie einen herzlichen, lustigen und wohlwollenden Moment rund um das, was uns vereint: Eltern zu sein.

18:00 ¿ Begrüßung mit einem Aperitif

18:30 Uhr ¿ Theaterstück « Une fois Parents » der Cie Les aveugles et l’Éléphant, gefolgt von einem Austausch mit dem Publikum.

¿¿¿¿è¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿` ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ !

Kinderbetreuung bis 12 Jahre (Anmeldung bei der Communauté de Communes du Saulnois).

Italiano :

Nell’ambito di ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, unitevi a noi per una serata all’insegna del divertimento e dell’umorismo!

Che ne dite di festeggiare insieme la genitorialità, come un compleanno o un matrimonio? Venite a condividere un momento di calore, divertimento e attenzione per ciò che ci unisce: l’essere genitori.

ore 18.00 Accoglienza con aperitivo

18.30 Spettacolo « Une fois Parents » della Cie Les aveugles et l’Éléphant, seguito da un dibattito con il pubblico.

¿¿¿¿è¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿` ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ !

È disponibile un servizio di assistenza per bambini fino a 12 anni (previa registrazione presso la Communauté de Communes du Saulnois).

Espanol :

En el marco de ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, únase a nosotros en una velada de diversión y humor

¿Qué tal celebrar juntos la paternidad, como un cumpleaños o una boda? Venga a compartir un momento cálido, divertido y afectuoso en torno a lo que nos une: ser padres.

18.00 h Bienvenida con aperitivo

18.30 h Representación de « Une fois Parents » por la Cie Les aveugles et l’Éléphant, seguida de un debate con el público.

¡¿¿¿¿è¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿` ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ !

Guardería disponible para niños de hasta 12 años (inscripción obligatoria en la Communauté de Communes du Saulnois).

