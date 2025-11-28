Spectacle Une heure à tuer avec Waly Dia La Maison Nevers

Spectacle Une heure à tuer avec Waly Dia

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

2025-11-28

Waly Dia monte sur scène comme sur un ring combatif, provocateur, charmeur et plein de malice.

Son sens aigu de l’observation du monde qui nous entoure et de l’actualité nourrissent ses punchlines aussi acides que percutantes. Une attitude et un humour sans concession qui font sa marque de fabrique dans ses chroniques sur France Inter au côté de Charline Vanhoenacker depuis 2020. Ses interventions au débit mitraillette n’épargnent rien mais surtout personne, fédérant un public toujours plus large.

Rendez vous le vendredi 28 novembre à 20h. .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr

