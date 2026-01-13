Spectacle Une heure pour comprendre son ado Théâtre de la Foucotte Nancy

Spectacle Une heure pour comprendre son ado

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05 16:15:00

2026-04-05

Un stand-up à voir en famille, dans lequel nous étudierons l’ado, ce petit être tout mignon qui peut se transformer en Hulk à la moindre contrariété.

Attention les boomers en prendront aussi pour leur grade !

Les auteurs, sont eux-mêmes papas d’ Ados, et à priori ces derniers les inspirent puisqu’on leur doit, en autres le succès Les Adoleschiants.

Le saviez-vous ?

Jean-Baptiste Mazoyer est un comédien de Stand Up (Reconnecté, Geek…), mais également auteur pour la télé et le web.

Robert Punzano est auteur et metteur en scène, on lui doit Les Colocs, Coach-Moi si tu Peux, Ce Soir ou Jamais…

Informations complémentaires:

Ouverture des portes 30 min avant le début du spectacle et possibilité de billetterie sur place le jour de l’évènement.Tout public

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 16 86 86

English :

A stand-up show for the whole family, in which we explore the teenager, that cute little thing who can turn into the Hulk at the slightest annoyance.

Boomers will have a field day too!

The authors are themselves the fathers of teenagers, and they seem to have been inspired by them since they wrote the hit Les Adoleschiants.

Did you know?

Jean-Baptiste Mazoyer is a stand-up comedian (Reconnecté, Geek…), as well as a writer for TV and the web.

Robert Punzano is a writer and director, whose credits include Les Colocs, Coach-Moi si tu Peux, Ce Soir ou Jamais…

Further information:

Doors open 30 min before showtime, and tickets may be purchased on site on the day of the event.

