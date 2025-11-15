Spectacle Une histoire de soleil Musée de Valence Valence

Spectacle Une histoire de soleil

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.



Entre des nuages grognons et une girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret. Mais un moustique bavard, en plus va semer la panique dans la paisible savane…

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.



Between grumpy clouds and a curious giraffe, the sun plays hide-and-seek and secretly laughs. But a mosquito a talkative one at that is about to cause panic in the peaceful savannah?

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum in der Familie.



Zwischen mürrischen Wolken und einer neugierigen Giraffe spielt die Sonne Verstecken und lacht heimlich. Aber eine Mücke, die auch noch redet, bringt die friedliche Savanne in Aufruhr?

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.



Tra nuvole scontrose e una giraffa curiosa, il sole gioca a nascondino e ride di nascosto. Ma una zanzara, per di più chiacchierona, sta per seminare il panico nella tranquilla savana?

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.



Entre nubes malhumoradas y una jirafa curiosa, el sol juega al escondite y ríe a escondidas. Pero un mosquito parlanchín está a punto de sembrar el pánico en la apacible sabana..

