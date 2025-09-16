Spectacle Une histoire sans dessus dessous Théâtre Morteau
Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs
Compagnie La Baracca Testoni Ragazzi
Deux personnages vivent à des étages différents, avec des habitudes et des peurs opposées. Leur seul lien? un petit chat roux qui fréquente les deux niveaux. Sa fuite déclenche une course-poursuite pleine de surprises qui les pousse à sortir de leur routine. Petit à petit, ils se rencontrent, s’ouvrent à l’autre et redécouvrent leur environnement sous un angle nouveau. Leurs mondes se renversent, les points de vue se croisent, et un nouvel espace commun émerge, partagé et inattendu.
De 1 à 4 ans.
Sur réservation. .
Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53
