Spectacle Une histoire sans dessus dessous Théâtre Morteau

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Début : 2026-01-07 14:30:00

fin : 2026-01-07

2026-01-07

Compagnie La Baracca Testoni Ragazzi

Deux personnages vivent à des étages différents, avec des habitudes et des peurs opposées. Leur seul lien? un petit chat roux qui fréquente les deux niveaux. Sa fuite déclenche une course-poursuite pleine de surprises qui les pousse à sortir de leur routine. Petit à petit, ils se rencontrent, s’ouvrent à l’autre et redécouvrent leur environnement sous un angle nouveau. Leurs mondes se renversent, les points de vue se croisent, et un nouvel espace commun émerge, partagé et inattendu.

De 1 à 4 ans.

Sur réservation. .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53

