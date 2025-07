Spectacle Une maison de poupée BP 40287 Angoulême

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-03

2025-12-02

Yngvild Aspeli revisite le grand classique de son compatriote, le Norvégien Henrik Ibsen, dans une version théâtrale et marionnettique virtuose qui modernise la pièce et en fait un conte fantastique sur les apparences et les illusions

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

English :

Yngvild Aspeli revisits the great classic by her compatriot, the Norwegian Henrik Ibsen, in a virtuoso theatrical and puppet version that modernizes the play and turns it into a fantastic tale about appearances and illusions

German :

Yngvild Aspeli interpretiert den Klassiker ihres Landsmannes, des Norwegers Henrik Ibsen, in einer virtuosen Theater- und Puppenspielversion neu, die das Stück modernisiert und zu einem fantastischen Märchen über Schein und Illusionen macht

Italiano :

Yngvild Aspeli rivisita il grande classico del suo connazionale, il norvegese Henrik Ibsen, in una virtuosa versione teatrale e con marionette che modernizza l’opera e la trasforma in un racconto fantastico sulle apparenze e le illusioni

Espanol :

Yngvild Aspeli revisita el gran clásico de su compatriota, el noruego Henrik Ibsen, en una virtuosa versión teatral y de marionetas que moderniza la obra y la convierte en un cuento fantástico sobre las apariencias y las ilusiones

