Spectacle « Une mélodie pour Maddie »

Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Depuis un carton trouvé dans la maison de Maddie, leur grand-mère disparue, deux soeurs vont plonger dans son histoire. Celle d’une femme évoluant dans les années 50, avec ses rêves et désillusions. Réelle ou imaginée, cette vie va résonner avec leur propre condition de femme d’aujourd’hui.

« Une mélodie pour Maddie » est un spectacle musical qui explore les mémoires invisibles, les héritages propres au féminin et les combats quotidiens. A travers trois voix et deux générations, il interroge ce que l’on transmet, ce que l’on oublie, ce que l’on subit et ce que l’on décide de transformer.

Porté par une écriture “chorale”, mêlant théâtre, chant polyphonique et expression corporelle, le spectacle questionne avec tendresse la place des femmes dans la société et dans l’histoire.

A partir de 12 ans

Site internet: lesamulecteurs.fr .

Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 20 00 centreculturel@leon.fr

