Spectacle Une ombre vorace

Place du Parlement Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Mariano Pensotti

Théâtre dès 8 ans

Jean Vidal, alpiniste, décide de gravir le Cervin en solitaire. Trente ans plus tôt, son propre père avait disparu dans cette ascension. Son objectif tenter de conquérir la cime que son père n’a jamais atteinte. Surpris par une tempête de neige, Jean se réfugie dans une grotte. Il y fait une découverte aussi incroyable qu’inattendue… Un producteur de cinéma découvre cette histoire, et décide d’en faire un film.

Spectacle en itinérance du Festival d’Avignon .

Place du Parlement Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Une ombre vorace Redon a été mis à jour le 2025-11-24 par OT PAYS DE REDON